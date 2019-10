Még idén megjelenik a Telltale-szerű Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

A Paradox Interactive és a Draw Distance együttese bejelentette, hogy a Telltale Games-szerű élményekkel kecsegtető Vampire: The Masquerade - Coteries of New York mikor fog egészen pontosan megjelenni.

A konkrétan a narratívára épülő, történet-orientált cím még idén, napra pontosan, azon belül is Steamen, míg a Nintendo Switch-es premier valamikor 2020 első negyedében várható, ha minden a tervek szerint alakul.Ezenfelül javában zajlanak a tárgyalások annak kapcsán, hogy elhozzák az alkotást PS4-re és Xbox One-ra is, azonban ez még bőségesen a jövő zenéje. Sajnálatos módon nem csaptak hozzá egy trailert a bejelentéshez, így mindössze a z információval kell megelégednünk, de ezt a két hónapot, ha még fél lábbal is, de kibírjuk.