Még idén megérkezik Steamre a World of Tanks

A Wargaming közölte a publikummal, hogy az idei év során csatlakoznak ők is a sorba, miszerint leszállítják a legnépszerűbb PC-s platformra a legsikeresebb játékukat, ami természetesen nem más, mint a World of Tanks

A Steames adatlap már megvan, behelyezhetjük a kívánságlistára a produktumot, ellenben nem tudni, hogy pontosan az év melyik szakaszában jelenhet meg. Minden feature-t tartalmazni fog a Steames változat is értelemszerűen, semmiben nem fog hiányt szenvedni az, aki a Valve platormján kíván játszani a tankos őrülettel.Most egyébként is érdemes visszahuppanni, hiszen dögivel jönnek a kiegészítések és a frissítések a World of Tanks világába, úgyhogy ha vágysz egy jópofa durrogtatásra, akkor itt a tökéletes alkalom!