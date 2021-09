Még idén megérkezik Pókember mellett az első raid esemény is a Marvel's Avengers-be

A Crystal Dynamics és a Square Enix megvillantotta a Marvel's Avengers roadmapjét, így pontosabban kiderült az, hogy milyen ütemben milyen jellegű tartalmakat fognak hozzácsapni a szóban forgó live service alkotáshoz.





Bár szeptemberben is jön néhány apróbb újdonság, az igazi finomságok ősszel és télen robognak be, lévén érkezik többek között Pókember, megemelik a szintsapkát, egy új ellenféltípust leszállítanak, a felszerelések fejlesztési lehetőségét is beemelik a programba,Ebben Ulyssey Klaw-val kerülhetünk majd szembe, azonban a raid lefolyásának pontos részleteit még nem árulták el. Emellett friss kozmetikai cuccokat, bónusz XP-s hétvégéket és miegymást is hoznak nekünk.