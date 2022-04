Még idén érkezik a World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic

A Wrath of the Lich King a mai napig a World of Warcraft egyik legemlékezetesebb kiegészítőjének tekinthető, így óriási hír a csapat háza tájáról, hogy feltámasztja egy kicsit a rajongók számára ezt a legendás korszakot.

A The Burning Crusade Classic után ugyanis most bejelentették, hogy elkészítik a Wrath of the Lich King Classic kiegészítőt is, így aki a, pontosan úgy szeretné élvezni ezt a bővítményt, mint ahogyan annak idején megjelent, akkor arra idén lehetőséget kap.Pontos dátumot sajnos még nem tudunk mondani nektek, de a Wrath of the Lich King Classic érkezését az idei évre ígérte a Blizzard, és készített hozzá egy piszkosul hangulatos trailert, ami ismét sikeresen megdobogtatta a szívünket.

