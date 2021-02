Még idén elindul a World of Warcraft: Burning Crusade Classic

Egy igazi időutazásra készül a Blizzard, lévén a BlizzConline 2021-en bejelentették, hogy érkezik a World of Warcraft : Burning Crusade Classic, amely anno, 2007-ben a játék első nagy volumenű expanziója volt, most pedig lehet majd nosztalgiázni.

2021-ben indul a külön szerver a kiegészítő számára, amiben hozzá lehet férni majd az alapküldetésekhez is természetesen, azonban olyan kontentekkel bővül a produktum, amelyek a Burning Crusade által kerülnek be. Így például a hetvenes szint elérése után repülő mountot vehetünk, illetve választhatunk az Aldor és a Scryer frakciók között.Karazhanban, a Gruul's Lairben, és a Magtheridon's Lairben lévő raid is elérhető lesz, és értelemszerűen továbbra is egy előfizetéssel játszhatjuk a World of Warcraft Classicot, a World of Warcraft : Burning Crusade Classicot, és a World of Warcraft : Shadowlands-et.

