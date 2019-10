Még idén csatlakozik Uchiha Madara is a Jump Force bunyóihoz

Folyamatosan bővül a Jump Force karaktergárdája, bár a tősgyökeres rajongók nem biztos, hogy örülni fognak az aktuális jövevénynek, hiszen már jó ideje hangoztatja a közönség, hogy itt lenne az ideje egyéb Shonen Jump animékhez is nyúlni.

Mert bár időről időre előkerül egy-egy újabb cím, amikből érkezik egy-két harcos, de többnyire még mindig ott tartunk, hogy a Naruto, a Dragon Ball és a One Piece szereplői vannak túlnyomó részt a játékban, és ezúttal is ezek kötelékéből kerül ki egy friss harcos.A Narutóból jól ismert Uchiha Madara robog be hamarosan, aki kapcsán a Bandai Namco most megerősítette, hogy. Tették mindezt egy nyúlfarknyi trailerrel, amiben néhány gameplay snitt is megmutatkozik, így láthatjuk, hogyan működik majd a karakter a gyakorlatban.

