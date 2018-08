Még idén befejeződik a The Walking Dead: The Final Season

The Walking Dead: The Final Season négy epizóddal szándékozik lezárni Clementine történetét, az első felvonás már tegnap kigördült, viszont a Telltale-es srácok az összes érkező fejezetre biggyesztettek megjelenési dátumot.

A második epizód, a Suffer the Children szeptember 25-én lát napvilágot, a harmadik a Broken Toys, mely november 6-án érkezik, majd a lezárásként szolgáló negyedik rész, a Take Us Back december 18-án lesz játszható,Természetesen a stúdió fenntartja a jogot, hogy ezek a kitűzött dátumok még módosulhatnak a jövőben, ha esetleg valami nem várt anomália felmerülne, ezzel bebiztosították magukat, de amennyiben még így is történne, legkésőbb jövő év elején egészen biztosan véget ér Clementine sztorija.