Már fel is került az internetre a The Dark Pictures Anthology: Little Hope kedvcsinálója

Bár alapvetően a The Dark Pictures Anthology: Man of Medan csak holnap kerül forgalomba (a tesztünk viszont már olvasható), máris felkerült az internetre a sorozat következő darabjának megszellőztető videója, a Little Hope-é.

Tudni illik, ez a kis teaser benne van a Man of Medanban, viszont. Ennek ellenére viszont mégiscsak a következő epizód felvezetéséről beszélünk. The Dark Pictures Anthology: Little Hope 2020 elején teszi tiszteletét, és ha minden igaz, akkor semmiféle kapcsolódási pont nem lesz a Man of Medanhoz, ergo különálló játék lévén nem futunk potenciális spoilerekbe az alábbi képsorok láttán.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>