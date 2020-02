Az XSEED Games és a Marvelous bejelentették, hogy már nem kell sokáig várniuk a rajongóknak arra, hogy PC-n is átélhessék a Daemon X Machina élményét, lévén a mechás akciójáték nemsokára ezen a platformon is tiszteletét teszi.

Mint ismert, az alkotás még tavaly szeptemberben jelent meg Nintendo Switch-re, most azonban elérkezett az idő a bővülésre, lévén Daemon X Machina várhatóan megjelenik a Steamen, de dobozos kiadásra is számíthatunk belőle - elég borsos áron -, ha pedig ismerkednél ezzel a különlegességgel, akkor itt a remek alkalom, hiszen a közelgő premier alkalmából egy kedvcsinálót is kaptunk hozzá.

