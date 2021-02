Alaposan el leszünk látva az idén vérfarkasokról szóló játékokkal, a Walkabout ugyanis bejelentette, hogy várhatóan még februárban megjelenik konzolokra is a Werewolf: The Apocalypse ? Heart of the Forest.

A PC-re már tavaly októberben elstartolt alkotás az akciók helyett inkább a nyomozós kalandok sajátosságait öleli fel, a főszerepben Maiával, aki Lengyelországból elindul a nagyvilágba azért, hogy megtalálja családjának gyökereit, mert egyre biztosabb benne, hogy famíliája sötét titkokat őriz, ezek a titkok pedig egyenesen egy közép-európai vadonba vezetnek.A játék a szöveges szerepjátékok és kalandjátékok sajátosságait igyekszik a főszerepbe állítani, melyben kézzel készített illusztrációk és rengeteg szöveg társaságában fedezhetjük fel a rejtélyeket. Megjelenik

