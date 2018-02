Layers of Fear : Legacy címmel hamarosan Nintendo Switch-en is lehetőségünk nyílik átélni az utóbbi évek egyik legjobb és legkülönlegesebb horrorját, melyet a Bloober Team készített el nekünk korábban PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt.

Most pedig itt az idő, hogy Nintendo Switch-re is beroboghasson a félelmetes festőkaland, a fejlesztők ugyanis bejelentették, hogy február 21-én hozzák el a játékot a kérdéses platformra.Ahogyan várható volt, a fejlesztők nemcsak az alapjátékot, hanem a hozzá megjelent Inheritance DLC-t is portolják, sőt mi több, a Layers of Fear : Legacy egy az egyben szolgáltatja majd a rajongóknak az extra tartalmat is.