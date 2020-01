Még februárban felkerül a Netflix kínálatába a Dragon Quest: Your Story

Most már akár mérget is vehetünk arra, hogy a Netflix hozza el a nyugati régióba a nagyszerű Dragon Quest animét, amire a legfrissebb és egyben hivatalos hírek szerint napra pontosan február 13-án kerülhet majd sor.

Mint ismert, a Dragon Quest: Your Story címre keresztelt anime, és akkoriban nem sok esély mutatkozott arra, hogy felénk is megjelenhessen, de miután a videojátékos adaptációkban egyre nagyobb pénz van, ezért a Netflix úgy döntött, hogy a The Witcher-sorozat után ismét kockáztat egy kicsikét.A Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride adaptációjaként is felfogható alkotásban Luca történetét ismerhetjük meg, aki apja nyomdokaiba lépve azért indul óriási kalandra, hogy megmentse édesanyját a gonosz Ladja karmai közül, de ehhez előbb fel kell kutatnia a legendás Zenithian kardot.