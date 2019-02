Még februárban berobog a New Game Plus mód az Assassin's Creed Odyssey-be

Sokan már bőségesen kimaxolták az Assassin's Creed Odyssey-t, ami bár alapvetően már önmagában sem egy rövid kaland, mégis sokan reklamáltak, hogy újból átélhessék - a Ubisoft most ezen kíván segíteni.

A franchise hivatalos Twitterén történt meg a bejelentés, miszerint a régóta várt New Game Plus módozat még februárban elrajtol, bár konkrét dátumot még nem kaptunk hozzá. ElviekbenA New Game Plus egyébiránt nem más, mint egy olyan lehetőség, ahol a történet végeztével megtartjuk az összes felszerelésünket, képességünket és egyéb eredményeinket, majd ezekkel futunk neki újra a kampánynak. Kérdéses, hogy ez az Odyssey esetében is így lesz-e.