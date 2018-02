A lengyel 7Levels csapata bejelentette, hogy egyáltalán nem kell sokáig várniuk a rajongóknak arra, hogy beszerezzék maguknak a Castle fo Heart című Nintendo Switch-exkluzívot, az alkotás ugyanis még ezen a héten megjelenhet.

A Dark Souls és a Castlevania egyfajta különleges, elragadó elegyeként érkező alkotásról a fejlesztők ugyanis elmondták, hogy március 23-án, azaz most pénteken jelenik majd meg felénk is, méghozzá 15 dolláros, tehát cirka 4 ezer forintos árcédulával.Hogy megbizonyosodhassatok arról, hogy ez az ár túlzás nélkül ajándék a Castle of Heart kapcsán, előtúrtuk nektek a múltkori kedvcsinálót, hogy titeket is újra lenyűgözhessen ez a nagyszerűnek ígérkező kaland.

