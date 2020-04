Még ezen a héten megjelenik a Book of Demons című hack and slash

Az 505 Games bejelentette, hogy napokon belül felkerül a boltok polcaira a Sonka Games - nem vicc - fejlesztőinek legújabb játéka, avagy a papírvilági kalandokat a középpontba állító Book of Demons

A játék napra pontosan április 30-ra kapott megjelenési dátumot PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt, a főszerepben egy papírmaséból készült sötét fantáziavilággal, mely Diablo-hatású megoldások társaságában kínál nekünk hack and slash élményeket, a főszerepben egy klasszikusan klisés történettel a jó és a rossz harcáról, valamint a világ megmentéséről. Book of Demons a klasszikus hack and slash élmények mellett modern kártyás megoldásokkal is feldobta az alapokat, de lesznek epikus főellenfelek, különféle játékmódok, miközben hetvennél több szörnyeteggel akaszthatjuk össze benne a bajszunkat.