Még egy utolsó előzetest kaptunk a Nioh 2 holnapi demójához

Február 28-a és március 1-je között esedékes még egy utolsó próbaverzió a Nioh 2 -höz kapcsolódóan, ám még előtte kaptunk egy rövidke kis kedvcsinálót a Koei Tecmo és a Team Ninja jóvoltából, hogy egészen biztosan ráhangolódjunk a dologra.

Mint azt korábban már megtudtuk , három küldetést, részletes karakterszerkesztőt, Yokai megidézésének lehetőségét és az új Switchglaive fegyvert kapjuk a Last Change Trial névre hallgató demóban, ami holnaptól már tölthető is a PlayStation 4-esek számára.A mentett játékállásunkat nem vihetjük át majd a teljes alkotásba, ellenben a karakterünk küllemét átgörgethetjük, így a megjelenés napján a most megkreált harcosainkat vihetjük csatába, ha szeretnénk. Most pedig