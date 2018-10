Még egy trailert kaptunk a Just Cause 4 akciófilmeket megszégyenítő sztorijáról

Bár a minap már kaptunk egy kedvcsinálót Just Cause 4 narratívájáról, azonban az Avalanche Studios és a Square Enix most egy minden eddiginél direktebb és intenzívebb trailert is bemutatott nekünk a témához kapcsolódóan.

A Rico Rodriguez és a Fekete Kéz nevű militarista szervezet brutális küzdelmeire fókuszáló történet túlzás nélkül megszégyeníti a mai akciófilmek 90 százalékát, ez pedig a látványra is igaz, hiszen az alábbi néhány másodpercben, ha pedig nincs elég rombolás vagy zúzás a pályán, akkor szimplán berobog egy tornádó a képbe.Ha imádod a látványt és a szüntelen akciókat, kizárt dolog, hogy a nyitott világú élményeket kínáló Just Cause 4 ne nyerje el a tetszésedet. Ha így történt, december 4-én számíthatsz érkezésére PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

