Még egy Telltale-szerű kalandjáték is készül a Vampire: The Masquerade franchise-ból

Nagyszerű időszakot élhetnek át a Vampire: The Masquerade franchise rajongói, merthogy egy kazal projekt élesedett mostanában, ami a szériához kapcsolódik, köztük egy közvetlen folytatás is.

A sor azonban itt nem áll meg, lévén egy piciny lengyel fejlesztőcsapat egy Telltale-szerű, történet-orientált szoftvert hegeszt, melynek címe: Vampire: The Masquerade - Coteries of New York , hogy kikhez akarunk tartozni, majd egy modern kori New Yorkban kell összeállítanunk egy csapatot, és szembeszállni az ügyeletes rosszarcúakkal.A kérdéses műt a korábban még iFun4all, mostanra már Draw Distance néven futó csapat formálja, akiknek többek között a kevésbé ismert Serial Cleanert is köszönhetjük. A döntéseinken alapuló játék 2019 utolsó negyedében robog be PC-re, Linxura, Macre és Nintendo Switch-re.

