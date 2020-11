Még egy Pac-Manes event is érkezik a Tekken 7-be Kunimitsu mellett

Nagyon hamar bekövetkezik a Tekken 7 következő, soron következő negyedik szezonja, aminek keretén belül bekerül a játékba a Tekken 2-ben bemutatkozott Kunimitsu, valamint még egy vadonatúj pályával is kiegészül a produktum.

A Bandai Namco bejelentette ugyanis, hogy november 10-én fog berobbanni közénk az új évad, melynek berkeiben Kunimitsun túl még a Vermillion Gates pálya is bekerül. Az alábbi videó tisztázza a szezon újdonságait, változtatásait, a karakterek új mozdulatait, valamint természetesen Kunimitsuból is kapunk látnivalókat.Sőt mi több, lesz még egy Pac-Manes event is, ami, tekintve hogy idén ünnepli a negyvenedik születésnapját a kis figura.

