Még ebben a hónapban új Turok-játék érkezik, de inkább sírni tudnánk tőle

A Turok-sorozat sok-sok évvel ezelőtt sokunk gyerekkorát színesítette meg, méghozzá nem véletlenül, hiszen a dinoszauruszokat az akcióval elegyítő intenzív élmény akkor álmainak netovábbja volt, azonban a széria valamiért hosszú ideje képtelen összeszedni magát.

A feldolgozások például rendre közröhej tárgyát képezték, most pedig itt egy új Turok-játék a Pillow Pig és a Universal Pictures jóvoltából, de első kedvcsinálója alapján sírni tudnánk tőle, annak ellenére is, hogy július 25-én már megjelenik PC-re, később pedig feltehetően konzolokra is.Hogy miért lenne kedvünk inkább sírni a Turok: Escape from Lost Valley láttán? Inkább nem mondanánk semmit, csak megmutatnánk a bejelentéshez kapcsolódó kedvcsinálót, melyen. Pedig nem...

