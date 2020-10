Még ebben a hónapban megérkezik Steamre a The Outer Worlds

Tavaly túlzás nélkül az egyik, ha nem a legjobb RPG volt a The Outer Worlds , hiszen az Obsidian Entertainment nem elég, hogy felhúzott egy hangulatos, izgalmas világot, de mindezt még egy ütős szabadságérzettel is megspékelték.

Epic Games Store-on és a Microsoft Store-on debütált eredetileg a cím, azonban most októberben végre Steamre is kiadják. Nevezetesen október 23-án lesz várható, hogy a Valve platformján is debütál a program, úgyhogy két hét múlva már lehet örömködni.Egyelőre nincs konkrét árazás társítva a Steames premierhez, viszont várhatóan teljes áron fog megjelenni. Ajánljuk mindenkinek a beszerzését, csalódni egészen biztosan nem fogtok benne, már persze ha túl tudjátok tenni magatokat azon, hogy nem éppen a grafika a játék legnagyobb erőssége.