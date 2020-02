Még ebben a hónapban megejti a Sony a PS5 leleplezését?

Régóta halljuk már sok forrásból a februárt, mint a PS5 leleplezésének ideje , azonban így a hónap végéhez közeledve, hivatalos kommunikáció híján nem feltétlenül tudunk már olyan optimisták lenni ennek kapcsán.

Most mégis jött egy olyan biztató jel, ami arra enged következtetni, hogy a kanyarban lehet a leleplezés. Egy bevételi konferencia során Hiroki Totoki, a Sony főnöke megkapta azt a kérdést, hogy mikor mutatják be a PS5-öt, mire azt a választ adta Totoki, hogy egészen addig nem történik meg a premier, amíg el nem jön a megfelelő pillanat - írja a Comicbook.com.Ez önmagában még nem is lenne izgalmas adalék, ám hozzátette azt is, hogy a leleplezés hajazni fog a múltbéli konzolpremierjeikhez, ami egy utalás lehet arra, hogy a PS3-at a 2013-as PlayStation Meetingen prezentálták, mely egy februári show volt. Ha ebből indulunk ki, akkor nem kizárt, hogy még ebben a hónapban meglepetésszerűen jön egy műsor, de