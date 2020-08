Még ebben a hónapban elkezdődnek a Halo 3: ODST PC-s tesztkörei

Ha minket kérdeztek, akkor egyértelműen a Halo 3: ODST az egyik legjobb, ugyanakkor legalulértékeltebb felvonás a franchise-on belül, de szerencsére hamarosan egy újabb réteg tapasztalhatja meg az élményt, lévén a kanyarban a PC-s premier.

Augusztus első felében már megkezdődik a játék egy szeletének tesztelése az Xbox Insider felhasználók számára, így például többek között a Firefight módot is próbálgathatják a vállalkozó szellemiségű egyének. Ezenfelül cross-play funkció is lesz a PC-s és Xbox One-os verzió között, ami meg külön öröm.Természetesen ez az etap is a Halo: The Master Chief Collection részeként robog be, viszont például- éppen ezért jó a tesztkör, mert talán így egy kicsit hamarabb sikerül megoldaniuk a szóban forgó feature-t.