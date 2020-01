Még ebben a hónapban bétázhatunk a Disintegrationnel

A Halo készítői közül néhányan nekiálltak korábban a Disintegration című alkotás hegesztésének, amely teljes mértékben biztató egyelőre, ráadásul januárban mindenki belevetheti magát a mókába.

A V1 Interactive elnöke, Marcus Lehto bejelentette, hogy két béta fázisa is lesz a játéknak még januárban, egyrészt egy technikai béta, amire már lehet is jelentkezni ezen az oldalon . Ez egyébiránt január 28-30 között fog zajlani., ami minden játékost érint, január 31-február 1-je között ugyanis bárki beugorhat a mókába.Két különböző játékmód, két különböző térkép vár ránk, bár egyelőre Lehto még nem tisztázta, hogy pontosan mik lesznek ezek a játékmódok. Egyaránt élnek majd a bétalehetőségek PC-n, PS4-en és Xbox One-on is.

