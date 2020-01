Még ebben a félévben érkezik egy Mortal Kombat animációs film

Bár formálódik egy élőszereplős Mortal Kombat-film, az még jó sokára fog megjelenni, ám addig sem kell nélkülöznünk a franchise-t, ugyanis a The Hollywood Reporter jóvoltából kiderült , hogy készül egy animációs Mortal Kombat film is.

A Warner Bros. égisze alatt készített Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge összerántja a franchise legnépszerűbb karaktereit, mint Johnny Cage, Sonya Blade, Goro, Jax, Quan Chi, Shang Tsung, Sub-Zero és még sokakat másokat is. A premierre nem kell túlzottan sokat várni, lévénEgy animációs filmekben jártas direktor került a projekt élére, ugyanis Ethan Spaulding készíti a kérdéses művet, akinek például a Batman: Assault on Arkhamot és a Justice League: Throne of Atlantis-t is köszönhettük, a forgatókönyvet pedig Jeremy Adams írja, aki az Odaátban is segédkezett többek között.