Még csak most keresnek vezető producert a Metroid Prime 4-hez

Aki azt remélte, hogy hamarosan megjelenhet a Metroid Prime 4 , annak egészen biztosan elveszi a kedvét a várakozástól, hogy az alkotás mögött meghúzódó Retro Studios frissen feladott egy álláshirdetést, aminek keretén belül vezető producert keresnek.

Tekintve, hogy egy igencsak fontos pozícióról van szó, és hogy most próbálják még csak betölteni ezt a tisztséget, ez mindenképp arról árulkodik, hogy nagyon az elején tart még a fejlesztés, ésEz még nem minden, mivelhogy vezető grafikus designert is keresnek, senior pálya designer után is kutatnak, valamint még vezető animátorra is adtak fel hirdetést. Talán majd pár év múlva lesz ebből valami...