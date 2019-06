Még béna táncot is lejthetünk a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2-ben

Úgy látszik, hogy nagyon hűek akarnak lenni a legendás első részhez a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 alkotói, lévén nemcsak a komoly, hanem a humoros dolgokat is megpróbálják átörökíteni, így például a béna táncok sem maradnak ki a folytatásból.

Mint ismert, a 2004-ben megjelent első Vampire: The Masquerade-ben karakterünk oldalán el tudtunk menni táncolni az éjszakába, hogy a diszkóban felszedjünk pár drogos ringyót némi extra véradag reményében, ez az opció pedig a második részben is megmarad.A különféle éjszakai bárokat tehát a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 -ben is felkereshetjük, és a Kotaku rövidke prezentációja alapján tipikusan falusi táncot lejthetünk majd annak érdekében, hogy hozzáférhessünk az emberek nyakához - de még inkább mosolyt csaljunk a saját arcunkra, mert. Mutatjuk is:

