Még Banjo és Kazooie is arra kérnek minket: maradjunk otthon!

Lassan már fegyvert fognak a fejünkhöz Győrfi Pál arcképével, hogy nyomatékosítsák: maradjunk otthon, de a Rare fejlesztői most bemutatták, hogy lehet ezt ügyesen, játékosan és kevésbé rémisztően is kérni az emberektől.

Például két nagyon jól ismert hőssel a főszerepben, lévén a Rare úgy döntött, hogy előveszi a mókazsákból Banjo és Kazooie karaktereit annak érdekében, hogy visszarepítsenek minket egy kicsikét a Treasure Trove Cove pályára, ahol a legnagyobb rajongóknak már biztosan azonnal beugrott a betűrejtvényes feladvány.Ezt alakították át a Rare munkatársai most úgy, hogy hősünk a "stay home" azaz "maradj otthon" feliratot pötyögte be a pályán található óriási betűk segítségével, ezzel is nyomatékosítva a rajongókat, hogy egy kicsikét még üljenek meg a hátsójukon, annál előbb vége lesz ennek az egésznek.