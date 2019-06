Még az idén megérkezik PS4-re a Black Desert Online

Bár semmit sem hallottunk az elmúlt napokban a Black Desert Online PS4-es változatáról, azonban a Pearl Abyss csapata az E3 alkalmából bejelentette, hogy nem felejtették el a kérdéses átiratot.

Olyannyira nem, hogy egy nyúlfarknyi teaser trailert is bemutattak hozzá, melyben kiemelik, hogy júliustól már előrendelhető lesz az alkotás, miközben a premiert az idei évre tervezik, tehát biztosan nem kell 2020-ig várniuk a rajongóknak arra, hogy a Sony masináján is élvezhessék korunk egyik legjobb MMO-jának élményét. Black Desert Online egyébiránt év elején érkezett meg Xbox One-ra, és, tehát a PS4-es rajt komolyabban is megdobhatja majd sikerét.