Még az első évad sem jelent meg, de máris dobbantott a Halo-sorozat showrunnerje

A Variety szerint Steven Kane, a Paramount által gyártott Halo-sorozat showrunnerje a második évadra már nem tér vissza a gyártáshoz, ami annak fényében aggasztó, hogy még az első évad sem jött ki, de máris gondok vannak.

A sorozatot jórészt Budapesten forgatták, és most, a projekten töltött két év után, Kane személyes okokból vissza akar térni az Egyesült Államokba. A Variety reménytelinek tűnik abban a tekintetben, hogy valóban megtörténik-e egy második évad most, hogy a sorozat elvesztette a showrunnerjét.Várhatóan 2022 első negyedében fog debütálni a kilenc epizódos indítás, azonban hogy utána mi lesz a széria sorsa, azt valószínűleg a kezdés fogja meghatározni. A Paramount Plus előfizetési szolgáltatásban fog debütálni a Halo-sorozat.