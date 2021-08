Még augusztusban megejtik a Call of Duty: Vanguard első alfatesztjét

Call of Duty: Vanguard hivatalos leleplezése megtörtént a minap, most viszont az Activision és a Sledgehammer Games párosa megerősítette a tényt, hogy az első alfateszt augusztus végén esedékes.

A próbakör során egy új multiplayer módot tesztelhetünk majd, nevezetesen a Champion Hill-t. A konkrét dátum augusztus 27-29. közé van kitűzve, és azok érhetik majd el, akiknek a Call of Duty: Warzone, a Call of Duty: Black Ops - Cold War, vagy éppenséggel a Call of Duty: Modern Warfare telepítve van - ezen játékok menüjéből lesz elérhető az új etap alfa letöltése.A teljes játék megjelenését majd november 5-ére várhatjuk - ekkor fog debütálni az alkotás PC-n, Xbox One-on, PS4-en, PS5-ön és Xbox Series S / X-en egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!