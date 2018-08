Még augusztusban jön a New Game+ játékmód a God of War-hoz

Még az E3-on megszellőztette a Sony, hogy bizony megkapja a God of War is a New Game+ játékmódot, melyben újra nekifuthatunk Kratos és Atreus kalandjának, most pedig már azt is tudjuk, hogy mikor.

A stúdió leleplezte, hogy bizony nem is olyan sokára, egészen konkrétan, hiszen a már meglévő felszereléseinkkel és képességeinkkel mehetünk ezúttal neki az istenségeknek, természetesen a frissítés teljesen bérmentve elérhető lesz mindenki számára.Továbbá a fejlesztők megerősítették, hogy, illetve nehezebb ellenfelekkel vár minket majd a New Game+, no meg persze most már lehetőségünk lesz elpörgetni az átvezetőket, már ha esetleg valaki ilyesmire szeretne vetemedni. Várós?