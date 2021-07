Még a The Elder Scrolls VI előtt meg fog jelenni az új Fable

A Playground Games műhelyében formálódó új Fable-játékról vajmi keveset tudunk jelen pillanatban, és sajnos a mostani információkkal sem lettünk sokkal okosabbak, lévén sokkal inkább érződik, hogy az alkotók trollkodnak a közönséggel.

Phil Spencer, az Xbox divízió fejese maga mondta el, hogy a szóban forgó cím "nagyon brit" lesz, amivel természetesen nem másra utal, mint a játék humorvilágára. Az előző részek is tocsogtak a tipikus brit humortól, és jó látni, hogy a reboot is igyekszik tovább vinni ezt a vonalat.Ezenfelül Spencer elmondta, hogy a Fable még a The Elder Scrolls VI előtt meg fog jelenni. Ez inkább a rajongók agyának húzása, mintsem valódi információ, elnézve hogy a The Elder Scrolls VI valószínűleg az évtized közepén jelenhet meg valamikor jó eséllyel.