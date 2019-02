Még a The Division 2 Dark Zone-ja is kapott egy előzetest!

#

kep1#A The Division legnagyobb védjegyének számító Dark Zone természetesen a folytatásra is visszatér, hogy kipofozottabb keretek között eressze egy közös arénába a játékosokat, kibővített lehetőségekkel, természetesen, Korábban már részleteztük , hogy mi várható a második részt Fekete Zónáiban, viszont holnap ti magatok is megtapasztalhatjátok az élményt, lévén március 1-jével rajtol a The Division 2 nyílt bétája , ahol boldog boldogtalan nekiveselkedhet a kalandnak,Olyannyira, hogy még egy trailert is rittyentettek hozzá, ez a közel 2 perces videó pedig jól bemutatja, hogy mi vár majd a játékosokra, így ne habozzatok, lessétek meg mindenképp:

