Még a Quake II is újjászületik a ray tracing technológiától

Meglepő projektbe kezdett bele az Nvidia az id Software engedélyével, lévén úgy döntöttek, hogy a ray tracing technológia prezentálását egy klasszikus videojátékkal tudnák érzékeltetni a leginkább.

Ezt a gondolatmenetet sikerült a gyakorlatba is átültetniük, amikor a Quake II RTX megalkotását kiötlötték, mely nem más, mint az 1997-ben megjelent klasszikus ray tracing technológiával való kibővítése, amiAz alkotás az eredeti Quake II tulajdonosainak teljesen szabadon letölthető lesz, aki viszont még nem rendelkezik a játékkal, az is hozzáférhet egy ingyenes demóhoz, mely három pályán keresztül bizonygatja, hogy még egy ilyen klasszikust is mennyire fel tud dobni ez a technológia.

