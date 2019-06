Még a nyáron megnyílik a kaszinó a GTA Online-ban

Sokak imái találtak meghallgatásra, mikor is a Rockstar Games bejelentette, hogy hamarosan felavatják a GTA Online-ban a kaszinót, így teret adva a végtelen szerencsejátékozásnak és pénzköltésnek.

Most megtudtuk a stúdió jóvoltából, hogy a Diamond Casino and Resort nevű létesítmény az eddigi legnagyobb szórakoztatóközpont lesz a GTA Online világában, melyben nemcsak hazárdírozni lehet majd bőségesen, de még vásárolgatni is lesz lehetőségünk, valamint akár a szimpla szórakozás is teret kap majd., merthogy bizony ott virít egy pálya erre a célra a kaszinó mellett. További infókat később kapunk a kaszinóról, ellenben az biztos, hogy még a nyár folyamán megnyitja kapuit a létesítmény.