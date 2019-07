Még a héten érkezik egy iszonyat tartalmas update a Crash Team Racing: Nitro-Fueledhoz

Nem számítottunk rá, hogy pont a Crash Team Racing: Nitro-Fueled lesz az a játék, ami rendszeres tartalmakat fog kapni, hiszen többnyire az újrakevert alkotások támogatása megáll a premiert követően.

Augusztus 2-án jön a második ingyenes Grand Prix szezon, aminek keretein belül érkezik két új karakter, Crash és Coco bébiváltozata is feloldásra vár, valamint a Crash Tag Team Racingből jól ismert Probulot 2000 jármű. Ezenfelül 18 új tárgy vár feloldása a kihívások teljesítésével, az egyik ilyen jutalom pedig egy új versenyző, Baby T., egyenesen a Crash Bandicoot 3: Warpedból.Egy sor új skin is érkezik, például a Mad Scientist Crash, Sabertooth Pura, és a Stone Age N. Tropy, valamint a járműveinkre is érkezik egy rakat dizájnelem, no meg a Prehistoric Playground versenypálya is rendelkezésre fog állni.

Nézd nagyban ezt a videót!