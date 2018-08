Még a héten elindul az Overwatch Summer Games eventje

A Blizzard bejelentette, hogy idén nyáron sem hagyják Summer Games event nélkül az Overwatch rajongóit, ezáltal augusztus 9-én indul majd útnak a következő esemény, és egészen augusztus 30-ig szórakozhatnak vele a rajongók.

Strike opponents out with CATCHER WINSTON (Legendary)! ?



Join us in Busan for Summer Games, kicking off August 9. pic.twitter.com/QrlWm6pdzs ? Overwatch (@PlayOverwatch) 2018. augusztus 5.

Break enemy lines with Gridironhardt Reinhardt (Legendary)! ??



Join us in Busan for Summer Games, kicking off August 9. pic.twitter.com/DIHj9XmaBv ? Overwatch (@PlayOverwatch) 2018. augusztus 4.