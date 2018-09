Még a héten befut a Fist of the North Star: Lost Paradise demója

A PAX Westen szó esett bizony a Sega játékáról is, a Fist of the North Starról, ahol megtudtuk, hogy lehetőség lesz kipróbálni hamarosan a játékot, ugyanis hivatalos demót kap a stuff napokon belül.

A PlayStation 4 exkluzív verekedős játék kipróbálható verziója, a korábban már publikált japán demó alapján pedig feltételezhetjük, hogy egyrészt a tutorialt tolhatjuk végig, másrészt pedig Eden városán kell átjutnunk, hogy utána egy pofás kis buggyval róhassuk a tájat.Ha valóban ezzel a tartalommal jön, akkor azért nem ez lesz a legvaskosabb demó, amit valaha kézhez kaptunk, de hát ingyen van, és mégis csak kapunk egy szeletet általa az október 2-án érkező játékból, bár a japánok ez esetben is szerencsések, lévén ők már március óta pörgetik a címet.