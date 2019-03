Még a Google Stadiánál is erősebb lehet az újgenerációs Xbox és PS5

Még mindig vajmi kevés információnk van a következő generációs Xboxról és PlayStationről, azonban Jason Schreier, aki már többször is szivárogtatott pontosan belsős információkat, most megosztott néhány érdekességet.

Emberünk ugyanis a ResetEra fórumon fejtette ki , hogy értesülései szerint a Microsoft és a Sony is 10,7 teraflop fölé céloz az új masinákkal, ennek értelmébenSzerinte pontosan eme többletteljesítmény kisajtolása miatt nem fognak idén jönni az új gépek, csak jövőre, és ez annyira nem is légből kapott állítás, hiszen eddig is elég valószínűtlennek tűnt egy idei generációváltás. Tegyük fel, valósnak bizonyulnak Schreier információi: mégis milyen áron fogják kínálni az új konzolokat? Ez még a jövő zenéje, de mindenképp érdekes a feltevés.