Még a fele sincs kész a No More Heroes 3-nak

Bár a bejelentés hírének nagyon örültünk, valójában azonban eddig csak csalódást tudott okozni nekünk Suda51 a No More Heroes 3 -mal, először például azzal, hogy kezdetben kizárólag Nintendo Switch-re folytatódik a legenda.

Bár mérget mernénk venni arra, hogy a játék később más platformokon is bemutatkozhat majd, azonban érdemes visszavenni a lendületből, merthogy Suda51 a Wccftech csapatának egy interjúban elmondta, hogy a No More Heroes 3 megjelenése még nagyon messze van, lévéna projektnek.Bár ebből 2020-ra még talán lehet valami, de sokkal valószínűbb egy későbbi megjelenési dátum, ami talán nem is olyan nagy baj, hiszen arra már az újgenerációs konzolok is köztünk lesznek, így lehet bővíteni a platformlistát.