Mechanikus billentyűzettel bővít az Ozone

Az Ozone viszonylag hamar vált itthon is ismerté, hiszen egészen jó áron jutottak el termékeikkel a hazai boltokba és ezt az évek során is megtartották, ám a kínálatuk sokat bővült.

Nemrég egy komolyabb darabbal újítottak, hiszen az Ozone Strike X30 apiacára érkezik. Az árcsökkentés okán Kaihua kapcsolókat alkalmaztak a tervezők, melyek 55 millió leütést is ki kell hogy bírjanak.A 90 eurós ajánlott ár talán még így is kissé magasnak tűnhet, de legalább RGB LED világítást is kapunk, ami manapság már szinte alapfelszereltség egy gamer periféria esetében. Arra figyelni kell, hogy a Kaihua Red, Blue és Brown kapcsolókat is szállított az újdonsághoz, így a játékosok a számukra megfelelőt kell hogy kiválasszák a jövőhéten kezdődő forgalmazás után.