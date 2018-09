Maurice LaMarche jellegzetes orgánumával szólal meg a legújabb Forza Horizon 4 trailer

Igencsak sajátos módját választotta a Microsoft és a Playground Games a Forza Horizon 4 bemutatójának, lévén egy olyan trailert készítettek az árkád versenyjátékról, mely nemcsak látványos és hangulatos lett, hanem egy ismert hang is megszólal benne.

Ő nem más, mint Maurice LaMarche, az ismert szinkronszínész, akinek munkáit és kiváltságait még felsorolni is sok lenne, így inkább nézzetek bele az alábbi kedvcsinálóba, ésA videó egyébiránt nagy általánosságban mindent megmutat nekünk a Forza Horizon 4 -ről, láthatunk egy halom szuper verdát, ismerkedhetünk a Britanniára hajazó nyitott világgal, az évszakok változásával, és természetesen a száguldás örömeivel is. Ha tetszik, a játék érkezését október 2-án várjuk PC-re és Xbox One-ra is.