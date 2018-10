Matter címmel készítenek valamit a Destiny fejlesztői

Nagy az izgalom a Bungie háza táján, történt ugyanis, hogy a stúdió a napokban egy új márkanevet védetett le, mely Matter név alatt a besorolás szerint biztosan videojátékos vonatkozásokkal rendelkezik.





Nagyjából azonban ez minden, amit megtudtunk, hiszen bár a név bejegyzése mellé kaptunk még egy logót is, azonbanvagy biztosan nem nekünk és nem a Destiny-rajongóknak szól a Matter, vagy csak szimplán egyfajta ideiglenes, hamar-gyorsan összedobott megoldásról van szó.Bár szívesen írnánk oldalakat nektek arról, hogy mi is ez a Matter és milyen jó lesz, egyelőre azonban be kell érnünk ennyivel, hiszen más egyéb részlet még nem derült ki róla, de tűkön ülve várjuk.