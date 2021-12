Matrix Awakens címmel érkezhet egy Unreal Engine 5 projekt

Közeleg az év egyik legjobban várt filmje, az ikonikus franchise negyedik része, a Mátrix: Feltámadások, amelyhez esélyesen kaphatunk valami egyéb tartalmat is, legalábbis egy kiszivárgott infó szerint sort keríthetnek nemsokára egy bejelentésnek.





A reddit egyik subján, a GamingLeaksAndRumours-on felbukkant ugyanis egy kép, amit A PlayStation Networkön találtak a poszt alapján. A képen a klasszikus Mátrix betűtípussal van kiírva, hogy "Matrix Awakens", alatta pedig, hogy, azon a friss játékmotoron, amellyel annyi játékot bejelentettek az elmúlt időben.Elképzelhetően csak egy film mellé kiadott vizuális élményről lehet szó, de lehet akár valami többről is, akár a The Game Awardson erre a bejelentésre is sort keríthetnek.