Mától minden Acer laptop 3 év garanciával kerül a boltokba!

Az Acert igazán szeretjük, nem csak a Predator gamer család miatt, hanem azért is, mert mindig próbál megfelelni a vásárlói igényeknek, jól példázza ezt, hogy eddig is többször adott már ajándékba plusz egy év garanciát a cég.

Mostantól azonban ez alap lesz, ugyanis a 2019. augusztus 1 után vásárolt, bármilyen laptopra három év teljes körű garanciát ad a vállalat, amiben a háztól-házig és a budapesti szervizközpontba elvitel között is lehet választani.A gamerek számára fejlesztett Predator laptopok eddig is ilyen hosszabbított garanciát kaptak, azonban, ami valljuk be, elég megnyugtató opció, ha eszközt vásárol a felhasználó.Egészen pontosan ezekről a kászülékekről van jelenleg szó:Aspire sorozatok (1,3,5,7)Spin sorozatok (1,3,5,7)Swift sorozatok (1,3,5,7)Nitro sorozatok (5,7)Predator sorozatok (Helios, Triton)Travelmate (B,P,X)ExtensaConceptD sorozatA kiterjesztett, 3 éves teljes körű garancia mától, azaz 2019. augusztus 1-től vonatkozik minden egyes, a mai naptól vásárolt Acer laptopra, akár magánszemélyként, akár cégként vesszük meg azt.