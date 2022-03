Mától két hétig ingyen kipróbálható a Call of Duty: Vanguard

Finoman szólva is visszafogott sikert aratott a piacon a Call of Duty: Vanguard , ami a népszerű FPS-játék legutóbbi epizódjaként a statisztikák szerint közel 40 százalékkal gyengébben teljesített, mint a közvetlen elődje.

Az Activision azonban nem hajlandó beletörődni ebbe a helyzetbe, ezért most úgy határoztak, hogy két hétre teljesen ingyen letölthetővé és játszhatóvá teszik a játék egy nagyobbacska szegletét, hogy átfogó bemutatót kaphassanak azok, akik tavaly elmulasztották megvásárolni az alkotást., és nemcsak a PC-s, hanem a konzolos változatok is részt vesznek benne, érdekesség pedig, hogy nem a teljes tartalmat kapjuk meg vele, hanem annak csak egy részét, és azt is folyamatosan változtatva, tehát érdemes lehet többször visszanéznünk a kipróbálható változathoz.