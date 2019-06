Masters of Doom címmel televíziós sorozat érkezik a Doom készüléséről

Masters of Doom cím alatt nemsokára egy televízió sorozat részeként ismerhetjük meg, hogy miként is sikerült eljuttatnia a célba John Carmacknak és John Romerónak a mára legendássá érett Doom című videojátékot.

A kérdéses széria David Kushner magyarul is megjelent regénye alapján készül, mely részben fikciókon alapulva mutatja be a kérdéses sztorit, különösen nagy figyelmet szentelve az akkori kor videojátékaira és a szubkultúra sajátosságaira, tehát egyfajta jótékony időutazásban lehet majd részünk a sorozat egyes epizódjaiban, mely megmutatja, hogy miként befolyásolta a Doom megjelenése az egész popkultúrát.A sorozatról annyit tudni egyelőre, hogy a James és Dave Franco-féle Ramona Films, a The Gotham Group és a UCP produkciójában készülhet el, a, de az eredeti regény szerzője is kiveszi a részét a munkából. Megjelenési dátumról és egyebekről egyelőre még nem esett szó.