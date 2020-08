A Bandai Namco a hétvégén bejelentette, hogy a sorozat egyik ikonikus karaktereként ismert Master Roshi sem marad majd ki a Dragon Ball FighterZ nagy bunyóiból, lévén ő lesz a sorban a következő nagy csatlakozó.

A felénk csak- szó szerint is - valamikor szeptemberben roboghat majd be közénk, mint a FighterZ Pass 3 soron következő harmadik DLC karaktere, akinek a külseje senkit se tévesszen meg, van még erő ebben a testben.Ha nem hiszed el, akkor bátran járj utána magad is, hiszen Master Roshi természetesen egy videót is kapott a kiadó részéről, aminek keretein belül lehetőségünk van megismerkedni a kérdéses harcos sajátosságaival.

