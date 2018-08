Master Chief lesz a Halo-tévésorozat főszereplője

Végre valahára hallat magáról a Showtimera érkező Halo-tévésorozat, elvégre megtudtuk, hogy a játékszéria ikonikus főszereplője, Master Chief lesz a projekt középpontjában.

A Showtime szorosan együtt dolgozik az újkori Halo-játékok atyjaival, a 343 Industries csapatával, lévén így szeretnék elkerülni, hogy bármilyen módon is belekavarjanak a kánonba. A sorozat egyébként már showrunnerrel is rendelkezik, nevezetesen Kyle Killennel, akit a Showtime elnökének elmondása alapján nem találomra választottak.Gary Levine ugyanis kijelentette, hogy, hiszen a sorozatban igyekeznek majd az emberi drámával is jelentősen foglalkozni. Még mindig jobban örülnénk, ha egész estés mozifilm készülne, de örüljünk annak, ami van, és reméljük a legjobbakat!